حزب طالباني:رئاسة الجمهورية “حصتنا”وبرهم صالح مرشحنا

حزب طالباني:رئاسة الجمهورية “حصتنا”وبرهم صالح مرشحنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، أن منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة هو من استحقاق الحزب.وقال القيادي في الحزب غياث السورجي، في تصريح  صحفي، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية، كون هذا المنصب من استحقاقه السياسي، ومرشحنا الوحيد حتى اللحظة هو (برهم صالح) وهناك حوارات مع كافة الاطراف لدعم هذا الترشيح”.وأضاف السورجي: “اننا نحذر من أي اختلاف بين الحزبيين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق بشأن المنصب”.وأكد أن “تداعياته ستدفع باتجاه الى انقسام بينهما وتجاوز الاتفاق السابق منذ عام 2007 في زمن رئيس الاتحاد الوطني السابق جلال طالباني، المبرم بهدف استقرار الإقليم”.

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