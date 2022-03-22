حزب طالباني:(ريبر البارزاني) سينصاع إلى أوامر حزبه وهذا لايخدم استقرار العراق

حزب طالباني:(ريبر البارزاني) سينصاع إلى أوامر حزبه وهذا لايخدم استقرار العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الثلاثاء، أن رفض الحزب الديمقراطي لمرشحنا برهم صالح جاء نتيجة “عدم انصياعه للأحزاب الكردية وقياداتها فيما يتعلق برئاسة البلد”.وقال خوشناو في تصريح  صحفي، إن “مرشح رئاسة الجمهورية يجب أن يتمتع بصفات معينة أبرزها أن لا ينصاع لقيادات حزبه ويضع البلد ضمن أولوياته”، مشيراً إلى أن “ريبر احمد مرشح اليكتي ينصاع لقيادات حزبه بشكل مباشر وبشهادتهم”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يسعى لايجاد رئيس جمهورية ينصاع لحكومة الإقليم بشكل مباشر وهذا ما لا نسمح به “، مبيناً أن “مرشحنا برهم صالح يعتبر نفسه كرئيس جمهورية أكبر من أن يطاوع حزبه أو رئيس الإقليم”.وبين أن “الديمقراطي وضع الفيتو على رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح لأنه لم ينصاع لأوامر قيادات حزبه في ما يتعلق برئاسة الجمهورية”.ويعقد مجلس النواب جلسة يوم السبت المقبل مخصصة للتصويت على منصب رئاسة الجمهورية، وسط استمرار الخلافات الكردية. 

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