حزب طالباني:زيارة بافل لقوات (قسد) في سوريا لتعزيز التعاون العسكري

حزب طالباني:زيارة بافل لقوات (قسد) في سوريا لتعزيز التعاون العسكري
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 السليمانية/ شبكة أخبار العاق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني(اليكتي)، فائق يزيدي، اليوم الاربعاء، أسباب زيارة رئيس الحزب بافل طالباني إلى شمال شرق سوريا.وقال يزيدي في حديث صحفي، إن “زيارة رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل طالباني إلى شمال شرق سوريا تأتي للقاء عدد من القادة العسكريين والسياسيين في شمال شرق سوريا لبحث تعزيز التعاون العسكري ضد الارهاب، فضلا عن بحث الاوضاع السياسية في سوريا”.وأضاف أن “الزيارة كانت لحضور إجتماع ثلاثي بينه وبين قائد قوات سوريا الديمقراطية وقائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، فالحرب على الارهاب لاتزال قائمة والتعاون والتنسيق بين اقليم كردستان وشمال شرق سوريا ضروري، كما أن التعاون والتنسيق مع التحالف الدولي ضروري لمكافحة الارهاب الذي بدأ ينشط نسبيا”.وأشار يزيدي الى أن “الزيارة تأكيدا على  ثقل ومكانة الاتحاد الوطني كوردستانيا، وتأكيد على المواقف السياسية الثابتة للاتحاد الوطني تجاه الكورد في سوريا، خاصة وأن البلد يشهد حربا أهلية منذ نحو 12 عاما”.وتابع أن “الزيارة كذلك جاءت تأكيدا على ضرورة حل المشكلات في سوريا بالحوار لضمان حقوق الشعب الكردي في هذا البلد، فالحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية”.وفي وقت سابق، وصل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، إلى مناطق شمال وشرق سوريا في إطار زيارة التقى فيها قياديين في قوات سوريا الديمقراطية وإداريين في حزب الاتحاد الديمقراطي. 

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