حزب طالباني:زيباري “فاسد” لن يمر إلى رئاسة الجمهورية

حزب طالباني:زيباري “فاسد” لن يمر إلى رئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد،/ شبكة أخبار العراق- استبعد الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، حصول مرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري على ثقة البرلمان بسبب اقالته في وقت سابق بتهم الفساد.وقالت النائب السابق عن الاتحاد ريزان شيخ دلير في حوار متلفز: ان ” مرشح الاتحاد الوطني الوحيد لرئاسة الجمهورية هو برهم صالح و لم نصل الى اتفاقات مع الديمقراطي الكردستاني حول مرشح الرئاسة الى الان”.واضافت ” قبل جلسة البرلمان الاولى بيومين كان هناك اتفاق موحد بين اليكتي والبارتي الا انه و في جلسة البرلمان عرفنا ان الديمقراطي الكردستاني كان له اتفاقا مع التيار وتقدم وعزم “.واشارت الى ان ” هوشيار زيباري اصدر عليه قرار اقالة من منصبة كوزير من قبل مجلس النواب وان  اقالة شخص بسبب ملفات فساد كيف يمكن ان يكون رئيسا وحامي للدستور “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *