حزب طالباني:سبب غياب النواب الكرد عن جلسات البرلمان التهديد من قبل ميليشيات الحشد

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، ان التهديدات الأخيرة التي تلقاها النواب الكرد من قبل بعض الفصائل، جعلتهم ’’يتأثرون نفسيا’’.

وقال سورجي في حديث صحفي، إن “التهديدات أثرت على حضور النواب الكرد في بغداد ودخولهم لجلسات مجلس النواب لأن الثقة بالحكومة والأجهزة الأمنية تراجعت”.

وأضاف، أنه “من غير المعقول أن يتم تهديد نائب ممثل لمكون وشريحة معينة ولا تتخذ الحكومة والأجهزة الأمنية الإجراءات الخاصة بها”.

وأوضح سورجي، أن “النواب الكرد لديهم شعور نفسي غير جيد بعد تلك التهديدات أدى إلى ضعف حضورهم في الجلسات، وهذه المشكلة لم تعالج من قبل الحكومة”، لافتاً إلى أن “النائب هو حر بالتصويت على القرارات من عدمها”.

يُشار إلى أنباء قد انتشرت بعد حادثة اغتيال رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد، بفيد بتهديد الرافضين للتصويت على إخراج القوات الأمريكية من العراق على خلفية عدم حضورهم جلسة التصويت.