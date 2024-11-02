حزب طالباني:سرعة تشكيل حكومة الإقليم تتوقف على منحنا إحدى الرئاستين

حزب طالباني:سرعة تشكيل حكومة الإقليم تتوقف على منحنا إحدى الرئاستين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار السياسي لرئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بيستون فائق ، السبت ، ان عملية تشكيل حكومة الاقليم ستكون معقدة وقد تستلزم وقتا كبيرا، مرجحا انه في حال تم التوافق على منح الاتحاد الوطني احد منصبي رئاسة الاقليم او الوزراء فان الامر سيسهل تشكيل الحكومة.وقال فائق في تصريح صحفي ، ان ” النتائج النهائية لمقاعد برلمان الاقليم والتي أفرزتها مفوضية الانتخابات لن يحصل اي حزب على الأغلبية المريحة لتشكيل حكومة الاقليم ، مما ستؤدي الى صعوبة في تشكيل الحكومة خاصة وانه لم يعد كما كان في السابق وجود تحالف بين الحزبيين الرئيسيين اليكتي والباراتي ” .واضاف ان ” الاتحاد الوطني الكردستاني يحرص على مشاركة جميع القوى الفائزة في الحكومة المقبلة سواء كان في تشكيل الحكومة او المشاركة بالقرار السياسي وهذا بالطبع بحاجة الى منح تلك القوى المواقع التنفيذية المهمة في الحكومة المقبلة ” ، مرجحا انه في حال تم “التوافق على منح الاتحاد الوطني احد منصبي رئاسة الاقليم او الوزراء فان الامر سيكون سهلا امام طريق تشكيل حكومة الإقليم ” .

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