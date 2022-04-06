حزب طالباني:سعي حزب بارزاني لرئاسة الجمهورية لايخدم الوضع العراقي

حزب طالباني:سعي حزب بارزاني لرئاسة الجمهورية لايخدم الوضع العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الاتحاد الوطني الكردستاني من تداعيات الفراغ السياسي الحالي جراء عدم اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبتالي فأن العراق قد يدخل بمرحلة خطير جراء الفراغ الذي تشهده العملية السياسية حاليا .وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو في حديث صحفي،  ان “العراق يعيش استقرار أمني حالي والوضع مستقر حاليا اما ان تبقى بعض الكتل مصرة على مواقفها كالديمقراطي الذي يريد اخذ منصب الرئيس وهذا لايمكن وعليه فاننا يجب علينا ان نشعر بأن العراق واستقرار وضعه مهم جدا سيما مع وجود ارادة شعبية في مضي مكافحة الفساد واعادة استقرار الوضع بشكل اكبر وهذا لم يتم الا بالحوار والا فأننا قد نكون مقبلين على خطر اذا بقي الوضع السياسي متأزم”.

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