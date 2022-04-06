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نائب:لانعرف ماذا سيحصل بعد تجاوز المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية
نائب مستقل:مبادرتنا السياسية ســتكون الحفــاظ علــى مصالــح الشــعب
حزب طالباني:حكومة البارزاني باعت النفط إلى تركيا لمدة (50) سنة
الإسلامي الكردستاني:المحكمة الاتحادية ستمدد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
حزب طالباني:سعي حزب بارزاني لرئاسة الجمهورية لايخدم الوضع العراقي
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الصحة العالمية:أكثر من 9 ملايين شخصا أصيبوا بعدوى كورونا خلال الأسبوع الماضي
أوكرانيا:روسيا تستعد لهجوم كبير في لوغانسك
ترامب:تهديد بلادنا من سياسي الداخل وليس من الخارج
روسيا:لا توجد مسودة إتفاق سلام جاهزة مع أوكرانيا
بايدن يأمر برفد الداخل الأمريكي بـ (مليون) برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الإستراتيجي
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حزب طالباني:حكومة البارزاني باعت النفط إلى تركيا لمدة (50) سنة
المالية النيابية:إجراء تعديلات على مشروع قانون الأمن الغذائي
خبير نفطي:شراء الهند النفط الروسي ليس له تأثير على العراق
مكتب رئيس الوزراء يثمن جهود النزاهة بمتابعة ملف استيفاء ديون شركات التخليص الكمركي
مصدر سياسي:شركات الحلبوسي تستحوذ على مشاريع الموصل
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خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
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