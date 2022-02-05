حزب طالباني:سنتحالف مع الإطاريين

حزب طالباني:سنتحالف مع الإطاريين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، عن مفاجأة تخص التحالف بين قوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية.وقال عضو الاتحاد احمد الهركي في تصريح  صحفي: إنه “ننتظر مفاجئات اللحظات الأخيرة التي قد تسفر توجه جزء من الإطار التنسيقي للتوافق مع الصدريين، حيث سيتم عقد صفقة لتمرير رئيس الجمهورية وبنفس الجلسة بتكليف رئيس الوزراء المقبل”.وأضاف أن  “حزبه سيكون ضمن الكتل التي سينظم اليها جزء من الإطار وبتالي سيتم حينها ضمان تمرير رئيس الجمهورية بتوفر ثلثي البرلمان”.واوضح ان “هناك إمكانية للتوافق مع الديمقراطي حول مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، قبيل جلسة السابع من الشهر الجاري رغم إصرار الأخير على رفض صالح وهذا مصادرة لإرادة الاتحاد “.

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