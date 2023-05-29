حزب طالباني:سنتفق مع بغداد بشأن إقرار قانون النفط والغاز

حزب طالباني:سنتفق مع بغداد بشأن إقرار قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، الاثنين، أنه بعد الانتهاء من التصويت على الموازنة المالية “سنلجأ للتفاهم حول إقرار قانون النفط والغاز”.وقال فقي في حديث صحفي، إنه “بعد إقرار الموازنة التي هي في صالح المواطنين في كردستان سنلجأ لإقرار قانون النفط والغاز في مجلس الوزراء وتحويله إلى البرلمان”.وأضاف أن “قانون النفط والغاز سيحل 80% من المشاكل العالقة بين بغداد والاقليم كونه يضمن إدارة الملف النفطي وإرسال المستحقات المالية للإقليم بشكل سلس وشفاف”.وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، أعلن ترحيبه “بما توصلت اليه اللجنة المالية النيابية حول حصة اقليم كردستان ونفطه” بخلاف اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني وموقفه الرافض من الموازنة.وقال عضو الاتحاد الوطني كوران فتحي، أن :”نواب الاتحاد سيحضرون جلسة التصويت على قانون الموازنة” مبيناً ان “الديمقراطي الكردستاني يخرق دائما ما يتفق عليه سواء مع المركز او داخل البيت الكردي” حسب قوله.

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