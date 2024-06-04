حزب طالباني:سنحصل على (41) مقعداً في برلمان الإقليم

حزب طالباني:سنحصل على (41) مقعداً في برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، ان النظام الانتخابي الحالي الذي اقرته المفوضية العليا للانتخابات سيحقق التوزيع العادل وسيعطي السليمانية وحلبجه حقهما في التمثيل النيابي عكس ما كان يجري في السابق. وقال الهركي في تصريح صحفي، إن “السليمانية وحلبجة لوحدهما سيجنيان 41 مقعد حسب التوزيع الجديد للنظام الانتخابي”، مشيراً الى ان “نظام الدوائر المتعددة سيحقق لجماهير تمثيلهم البرلماني الصحيح”. وتابع ان، ما يميز هذه الانتخاب ستحقق التمثيل السياسي للإقليم ونعول على مشاركة سياسية واسعة كونها ستضيف مصداقية وشرعية للانتخابات”، لافتاً الى ان “نظام الدائرة الواحدة المعمول به سابقاً كان يحتوي على إمكانية التزوير ولا يحقق التوزيع الجغرافي العادل”. واتم الهركي حديثة: “ليس السليمانية وحلبجة فقط سيأخذان فرصتهما من النظام الجديد بل ان أربيل ودهوك ايضاً سيحققان تمثيل جيد ب 59 مقعدا”. وصادقت الأمانة العامة لمجلس الموظفين ضمن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على قانون توزيع مقاعد برلمان إقليم كردستان، الموزعة ضمن 4 مناطق انتخابية. وجاء في نص قرار مجلس المفوضين، الصادر يوم 3 حزيران 2024، تقسيم إقليم كردستان العراق إلى 4 دوائر (مناطق) انتخابية، وهي “أربيل، دهوك، السليمانية، حلبجة.

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