حزب طالباني:سنقبل بترشيح شخصيات كردية مستقلة في الحكومة الجديدة شريطة التشاور معنا

حزب طالباني:سنقبل بترشيح شخصيات كردية مستقلة في الحكومة الجديدة شريطة التشاور معنا
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الاثنين، ان الاكراد لم يقدموا أسماء معينة للكابينة الوزارية، لافتا الى ان الاكراد سيوافقون على شخصيات كردية مستقلة في الكابينة الوزارية الجديدة شريطة ان يتم ترشيحهم بالتشاور مع الأحزاب الكردية.وقال السورجي في تصريح صحفي، ان “الأحزاب الكردية لم تتحدث عن حصولها على وزارات بعينها في الحكومة الجديدة، على الرغم من حصول الاكراد على 3 وزارات في حكومة عبد المهدي (المالية والإسكان والعدل)، ومن المتوقع ان تبقى 3 وزارات لهم”.وأضاف ان “مطالب الاكراد لم تتغير بشأن المشاركة بالكابينة الوزارية، حيث ان الأحزاب لن تشترط تقديم شخصيات من قبلها لوزارات معينة، بل انها تسعى لتمثيلها في الحكومة من خلال شخصيات كردية حتى وان كانت مستقلة”.وبين ان “الاكراد لم يقدموا شخصيات مرشحة للكابينة الوزارية، حيث يسعون للمجيء بمرشحين مستقلين شريطة ان يكون ذلك بالتشاور معهم، اذ لايمكن المجيء بشخصيات لاتعلم بها الأحزاب والشعب الكردي”. 

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