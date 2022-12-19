حزب طالباني:سنقف بوجه السياسة العرجاء لحكومة العائلة البارزانية

حزب طالباني:سنقف بوجه السياسة العرجاء لحكومة العائلة البارزانية
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين، ان حزبه لايفكر مطلقا بتقسيم الاقليم الى ادارتين منفصلتين تكون احدهما للاتحاد والاخرى للحزب الديمقراطي، لافتا الى ان هناك سياسات عرجاء تمارس في الاقليم حيث لن يقف الاتحاد أمامها مكتوف الايدي. وقال السورجي في حديث صحفي، ان “اقليم كردستان لن ينقسم الى إدارتين منفصلتين حيث لايفكر الاتحاد بهكذا خيار مطلقا على الرغم مما حصل ويجري حاليا في السلطة”. واضاف ان “الاتحاد قدم اكثر من 26 ألف شهيد اخرها في الحرب ضد داعش الارهابي ولايسعى مطلقا الى تقسيم الاقليم ولكنه في الوقت ذاته لن يقف مكتوف الايدي امام السياسات العرجاء في كردستان”. وبين ان “الاتحاد قاطع اجتماعات حكومة الاقليم كون سياستها غير واضحة، مايوجب عليها إعادة تنظيم وضعها الداخلي في كردستان ومن ثم التوجه الى بغداد لحلحلة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

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