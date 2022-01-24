حزب طالباني:سنلغي الإتفاقيات مع حزب بارزاني بشأن مناصب الإقليم

حزب طالباني:سنلغي الإتفاقيات مع حزب بارزاني بشأن مناصب الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صعد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، من حدة خطابه ضد الديمقراطي الكردستاني بعد الخلاف بشان احقية كل طرف برئاسة الجمهورية، مشيرا الى ان مناصب رئاسة الاقليم ستكون في خبر كان في حال نسف اي اتفاق مع الديمقراطي.وقال عضو الكادر المتقدم للاتحاد محمود خوشناو في حوار متلفز ، ان “المكتسبات المؤقتة ستصطدم بمصالح سياسية وحزبية وان الاتحاد يتخذ مواقف مرنة في الحوارات وترشيح برهم صالح كان يخضع للتفاوض لكننا وصلنا لطريق مسدود”.وأضاف خوشناو، ان “اختلال التوازن في بغداد سيؤدي لاختلاله بكردستان ولم تكن لدينا مشكلة باستبدال برهم صالح بمرشح آخر، الا اننا لدينا التزامات مرتبطة بمكتسبات الإقليم”.وأشار الى ان “النموذج السياسي الجديد المطروح يخضع للإرادة وان المناصب الرئاسية بالإقليم ستكون في خبر كان على غرار العرف السياسي”، مشددا على ضروةر “اللجوء للعقلانية كون العراق ليس حقل للتجارب”.

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