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حزب طالباني:سننفصل عن حكومة مسرور إذا فشلت المفاوضات بين بغداد وأربيل حول الموازنة
نائب:البطاقة البايومترية غير معتمدة بقانون الانتخابات
العراق ومصر يؤكدان على تعزيز التعاون في كافة المجالات
المالية النيابية:موازنة الحكومة ضد المواطن العراقي
وزير المالية:البيشمركة لاتخضع لسلطة الحكومة الاتحادية والإقليم يعمل خارج مفهوم الدولة
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الخلل الفني وراء إستقطاعات رواتب المتقاعدين إشارة خطيرة لفساد نتائج الإنتخابات القادمة
السمات الشخصية للقيادات الفاشلة ومخاطر إستمرارها على مستقبل العراق
النشاط الوطني الشريف للأجهزة الأمنية في زمن صدام حسين
حول تفشي الفساد المالي والاداري في العراق
هل شكلت إيران خلايا من الإسلاميين الشيعة العراقيين بأميركا
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- اقتصادية
حزب طالباني:سننفصل عن حكومة مسرور إذا فشلت المفاوضات بين بغداد وأربيل حول الموازنة
العراق ومصر يؤكدان على تعزيز التعاون في كافة المجالات
المالية النيابية:موازنة الحكومة ضد المواطن العراقي
وزير المالية:كتل سياسية متورطة في فساد نافذة بيع العملة والمالية النيابية تطالب بكشف أسمائها
الطاقة النيابية:حل أزمة الكهرباء بالإنتاج الوطني للغاز أو باستخدام المحطات الحرارية
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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- متابعات خاصة
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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