حزب طالباني:سننفصل عن حكومة مسرور إذا فشلت المفاوضات بين بغداد وأربيل حول الموازنة

حزب طالباني:سننفصل عن حكومة مسرور إذا فشلت المفاوضات بين بغداد وأربيل حول الموازنة
آخر تحديث:

 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، السبت (6 شباط 2021)، على مشروع تعامل السليمانية مع بغداد بشكل مباشر، فيما أشار إلى أن حزبه سيكون له موقف في حال فشل المفاوضات بين أربيل وبغداد.وقال سورجي في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني يؤيد المفاوضات مع بغداد حتى اللحظة الأخيرة من أجل التوصل لاتفاق يضمن تسلم المواطنين لرواتبهم”.وأضاف، أن “ماطرح من مشروع لتعامل السليمانية بشكل مباشر مع الحكومة الاتحادية وتسليم وارداتها النفطية والكمركمية هو مطلب الآلاف من المواطنين وأيضا مجموعة من الأحزاب والمنظمات والناشطين، ولكن لم يتبن بشكل رسمي من قبل الاتحاد الوطني”.وأوضح سورجي قائلا: “نحن نريد أن نضغط على حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني لكي يسلموا الإيرادات والنفط إلى بغداد لضمان حصة الإقليم من الموازنة، وسنستمر بالمفاوضات حتى الرمق الأخير”.وأشار إلى أنه “في حال فشل المفاوضات فسيكون لنا مواقف بديلة ولن نسكت أكثر على مايجري من معاناة حقيقية لمواطنينا، ولكن حتى الآن فأن تلك المواقف غير معروفة”.وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في قضية حسم حصة الإقليم في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021، فيما أعرب عن خشيتهم من تمرير المشروع بالأغلبية النيابية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *