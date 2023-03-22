حزب طالباني:سياسة حزب بارزاني التهميش والإقصاء

حزب طالباني:سياسة حزب بارزاني التهميش والإقصاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الأربعاء،  الحزب الديمقراطي باتباع سياسة الاقصاء والتهميش مع المناطق الخاضعة للاتحاد الوطني.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن ” الحزب الديمقراطي الكردستاني يستحوذ على اغلب المناصب في حكومة وبرلمان الإقليم التي يستغلها لتحقيق أهدافه وغاياته السياسية والحزبية”.وأضاف، ان ” الموازنات التي تخصص لأربيل ودهوك والمناطق التي تخضع لنفوذ الحزب الديمقراطي أكبر بكثير وحرمان مناطق الاتحاد الوطني منها”.وأشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني الى ان ” الخلافات مع الحزب الديمقراطي ستستمر في ظل استمرار سياسية الإقصاء والتهميش وعدم منح الحقوق”.وكان القيادي في الاتحاد الوطني كوران فتحي، قد أكد ان استحواذ الحزب الديمقراطي في كردستان سيؤدي إلى تقسيم الإقليم خلال الفترة المقبلة، متهما رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بممارسة سياسة الإقصاء ضد كوادر الاتحاد.

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