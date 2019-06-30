حزب طالباني:شواني وطاهر أحدهما محافظا لكركوك

حزب طالباني:شواني وطاهر أحدهما محافظا لكركوك
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو ،الاحد، عن تقديم حزبه عدة اسماء لشغل منصب محافظ كركوك.وقال خوشناو في تصريح  صحفي، ان ” الاسماء المطروحة عدة والحزب الديمقراطي الكردستاني لديه دراية بهذه الاسماء”، مشيرا الى ان “المنافسة انحصرت بين شخصين هما خالد شواني واللواء جمال طاهر “.واضاف خوشناو ان “حزب بارزاني موقفه متارجح ومتررد في حسم منصب كركوك”، مبيناً ان ” الوطني الكردستاني ماض في تقديم مرشحيه للمجلس للتصويت عليه”.واشار خوشناو إلى أن “الاتحاد لم يقدم الاسماء حتى الان لكابينة حكومة الاقليم بسبب تشظي موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى اليوم بشان ملف كركوك”.

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