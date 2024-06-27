حزب طالباني:صمت الحكومة الاتحادية والإقليم على الخرق التركي في قضاء العمادية مخجل جداً

حزب طالباني:صمت الحكومة الاتحادية والإقليم على الخرق التركي في قضاء العمادية مخجل جداً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، على مشاهد ظهور أرتال الجيش التركي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.وقال سورجي في حديث  صحفي، إن “القوات التركية نصبت سيطرات رئيسية على طريق بامرتي_عمادية”، مؤكدا ان “هذا الأمر يعد تجاوزا خطيرا على سيادة البلد”.وأضاف سورجي، أن “صمت حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إزاء هذا الخرق مخجل جدا”، مشددا على “ضرورة أن يكون الرد سريعا، لآن دخول جيش أجنبي داخل حدود دولة أخرى يعد استهانة بسيادتها وحدودها”.وأشار إلى أن “حجة حزب العمال الكردستاني ووجوده في تلك المناطق غير صحيحة”، موضحا ان “حزب العمال يتواجد داخل العمق التركي، ويقوم بعمليات ضد الجيش التركي، ولكن غاية أنقرة هي التوسع والتمدد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *