حزب طالباني:صمت حكومة الكاظمي عن فساد بيع النفط من قبل حكومة البارزاني” فضيحة”

حزب طالباني:صمت حكومة الكاظمي عن فساد بيع النفط من قبل حكومة البارزاني” فضيحة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي ، الأربعاء، عن وجود مافيات فساد لبيع نفط كردستان، مبينا ان مشروع حكومة الاغلبية انتهى بالانسحاب الصدري. وقال الهركي في حوار متلفز :  ”  وجود فساد في موضوع النفط والغاز بالإقليم وان  حكومة المركز لم تفي بوعودها بالتحقيق”.واضاف ان ” على جميع القوى السياسية تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة البلاد وانه  يجب ان يكون هناك تنسيق شامل بين المركز والاقليم لتجاوز الانسداد السياسي الحالي”. وتابع ان ” مشروع الأغلبية الوطنية انتهى بانسحاب نواب الكتلة الصدرية  وان  الإطار الشيعي يؤكد دعمه باستمرار لتوحيد البيت الكردي “.

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