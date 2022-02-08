حزب طالباني:ضغوط إقليمية بترشيح نيجيرفان لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:ضغوط إقليمية بترشيح نيجيرفان لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي, الثلاثاء, عن وجود ضغوط دولية وإقليمية بفرض استبدال رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني بدلا عن المرشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال كلالي في تصريح صحفي , ان ” الاتحاد الوطني وبعض القوى السياسية مازالت تدعم ترشيح مرشحنا برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية”، مبينا ان “هناك اطراف سياسية من بينها قوى في التحالف الثلاثي لوحت بشكل غير مباشر برفض التصويت على مرشح الديمقراطي هوشيار زيباري ” .وأضاف ان “الرفض المباشر وغير المباشر للتصويت على هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية أدى الى تحرك دولي واقليمي بمحاولة ممارسة ضغوط لاجل اقناع القوى السياسية باستبدال مرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري برئيس الإقليم نيجرفان بارزاني”.وأشار كلالي إلى انه “في كلتا الحالتين فان الاتحاد الوطني ومن معه سيبقيان متمسكان بمرشح الحزب الوحيد برهم صالح للمنصب”.

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