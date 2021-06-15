حزب طالباني:عدم تطبيق الموازنة سيجبر الاقليم الى اللجواء الى المحكمة الاتحادية

حزب طالباني:عدم تطبيق الموازنة سيجبر الاقليم الى اللجواء الى المحكمة الاتحادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميزرا، الثلاثاء، انتهاء جميع مشاكل تطبيق الموازنة بين بغداد واربيل، مبينا ان عدم تطبيق الموازنة سيجبر الاقليم الى اللجواء الى المحكمة الاتحادية.وقال ميزرا في تصريح صحفي، إن “جميع المشاكل او العراقيل امام تنفيذ الفقرات الخاصة بحصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021 انتهت خلال زيارة الوفد الكردي لبغداد”.واضاف ان “عدم تنفيذ الفقرات الخاصة باقليم كردستان في الموازنة هذا الشهر يدل على ان الحكومة الاتحادية لاتريد تنفيذ تلك الفقرات وتنوي تاخيرها”.واوضح ميرزا أنه “اذا لم يتم تنفيذ تلك الفقرات فتستطيع حكومة اقليم كردستان اللجوء الى المحكمة الاتحادية ورفع شكوى هناك لان الموازنة قانون وواجب التنفيذ من قبل جميع الجهات”.وكان نائب رئيس الحكومة في اقليم كردستان قوباد طالباني قاد سلسلة من المفاوضات بين بغداد واربيل من اجل حل المشاكل العالقة بين الطرفين وتنفذ الموازنة. 

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