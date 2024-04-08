حزب طالباني:عدم مشاركة حزب بارزاني بانتخابات الإقليم لايؤثر عليها

حزب طالباني:عدم مشاركة حزب بارزاني بانتخابات الإقليم لايؤثر عليها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، ان عدم مشاركة الحزب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية المقبلة الخاصة بالاقليم لن يؤدي الى تاجيلها او ايقافها، لافتا الى ان عدم المشاركة سيؤدي الى حدوث مشاكل في كردستان.وقال السورجي  في حديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني له نفوذ واسع وجغرافية كبيرة، والاقليم كان مقسم الى قسمين وبعد دمجه فأن اربيل ودهوك هي من المحافظات التي يسيطر عليها الحزب المذكور”.واضاف ان “عدم مشاركة الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقرر اجراؤها في حزيران المقبل، سيخلق العديد من المشاكل، وحتى ان لم يقم باحداث المشاكل، الا انها ستخلق داخل الاقليم”.وبين ان “عملية الاقتراع ستجري حتى وان لم يشترك الحزب الديمقراطي الكردستاني، وخصوصا في اربيل ودهوك حيث ان مشاركة ولو شخص واحد والادلاء بصوته فأن العملية ستمضي، كما مضت غيرها من الانتخابات في عموم العراق”. 

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