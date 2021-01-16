حزب طالباني:عدم وجود انقسام كردي بشأن حصة الإقليم في موازنة 2021

حزب طالباني:عدم وجود انقسام كردي بشأن حصة الإقليم في موازنة 2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم السبت، عدم وجود انقسام كردي بشأن حصة الإقليم في موازنة 2021، والحضور المشترك للتصويت عليها في مجلس النواب.وقال حسن آلي، في حديث صحفي، إن “الزيارات المنفصلة لوفود الأحزاب الكردية إلى بغداد طبيعية جدا”، مبينا أن “كل حزب لديه الحق باختيار التوقيت وإجراء الحوار الذي يناسبه، ولكن هنالك اتفاقا في العموميات”.وأضاف آلي، أن “الحزبين يتفقان على ضرورة وحدة الموقف الكردي بخصوص التصويت على موازنة 2021″، مشيرا الى ان “الزيارات المنفردة لا تعكس أي خلاف في الوقت الحالي إطلاقا”.وزار وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة روز نوري شاويس العاصمة بغداد وأجرى سلسلة حوارات، فيما وصل يوم الخميس الماضي وفد جديد برئاسة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، وأجرى سلسلة مباحثات واجتماعات بمواضيع متعددة.وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني موافقة الإقليم على شروط الحكومة المركزية، ومنها تسليم 250 ألف برميل من نفطه إلى شركة تسويق النفط (سومو) لتصديره، وتخصيص 50 في المئة من واردات المنافذ الحدودية الموجودة في محافظات الإقليم إلى بغداد، ومحاولة تسوية ديون أربيل الخارجية والمحلية التي سُجلت خلال فترة الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن تحمل بغداد أجور نقل النفط عبر أنابيب الإقليم النفطية إلى تركيا، التي تبلغ 350 ألف برميل من كركوك ومدن الإقليم.

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