حزب طالباني:عدم وجود “تفاهم” مع حزب بارزاني بشأن رئاسة الجمهورية

حزب طالباني:عدم وجود “تفاهم” مع حزب بارزاني بشأن رئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 السليمانية / شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، عدم وجود تفاهمات داخل المكون الكردي على شخصية رئيس الجمهورية.وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح صحفي، إنه “إلى هذه اللحظة لا توجد أي تفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني أو توافق على شخصية أو منصب رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن “منصب الجمهورية استحقاق الاتحاد الوطني ولن نتنازل عنه “.وأضاف “اننا مصرون على تسميه رئيس الجمهورية ونأمل أن يكون هناك توافق كردي”، موضحاً أن “منصب رئيس الجمهورية استحقاق كردي ونتطلع إلى تفاهمات داخل المكون”.وأعلن تجمع النواب المستقلين، في وقت سابق، عن رفضهم التجديد لرئيسي الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي، مؤكدا ان النواب المستقلين سيكونون في جبهة المعارضة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *