حزب طالباني:على الحلبوسي أن يعمل من أجل الشعب وليس لجيبه الخاص

حزب طالباني:على الحلبوسي أن يعمل من أجل الشعب وليس لجيبه الخاص
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بغداد/ دعا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى احترام منصبه وعدم تدخله بالعمل السياسي، موضحاً أن الحلبوسي رئيس برلمان وليس رئيس تحالف سياسي.وقال خوشناو في تصريح صحفي، إن “محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وليس رئيس تحالف السيادة وعليه أن يحترم المنصب وعدم زج نفسه بالميدان السياسي اكثر من التشريعي”.وأضاف أن الحلبوسي “كان سبباً رئيسياً في تأخير تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية، الأمر الذي يلزمه باحترام منصبه وأن يعمل من أجل الشعب كرئيس تشريعي”.واتهم الباحث السياسي محمد جمال، في وقت سابق، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحزبه بمحاولة صناعة دكتاتورية خاصة بهم في المحافظات السنية.

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