حزب طالباني:على حزب بارزاني تنفيذ شروطنا مقابل الإتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:على حزب بارزاني تنفيذ شروطنا مقابل الإتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، عن سلسلة شروط وضعها الحزب أمام الديمقراطي الكردستاني للموافقة على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية.وأفاد المصدر ، إن “الاتحاد الوطني أبدى مرونة في الموافقة على مرشح توافقي لمنصب رئاسة الجمهورية، ولكن بشروط يجب تطبيقها من قبل الحزب الديمقراطي”.وأضاف أن “أبرز تلك الشروط هو إجراء تعديل على قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان، والتصويت على تشكيل مفوضية جديدة في الإقليم، وكذلك إجراء اصلاحات في حكومة الإقليم تشمل مشاريع عديدة في السليمانية، فضلاً إلغاء قضية تصدير الغاز إلى أوربا في الوقت الحالي”.وعقد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني يوم أمس اجتماعا مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اجتماعا في أربيل، كما شهدت العلاقة بين الحزبين هدنة في التصريحات.

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