حزب طالباني:عواقب وخيمة على الإقليم في حال تمرير زيباري لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:عواقب وخيمة على الإقليم في حال تمرير زيباري لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، الأربعاء، من أن الإصرار على فرض هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية ستكون له عواقب.وقال جباري في تصريح  صحفي، إن “طريقة فرض الإرادة ومحاولة الاستحواذ على جميع المناصب عبر الالتفاف على الاتفاقات ستكون له عواقب وخيمة على الإقليم”.وأضاف أن “الاتفاق السابق المبرم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مايزال ساريا وينص على ان يكون رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني”.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني أكد في وقت سابق، أنه قد حسم أمره مع الكتل السياسية بترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.

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