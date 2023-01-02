حزب طالباني:عودة الحوار مع حزب بارزاني يسبقه شرط عدم التفرد في السلطة والإدارة المشتركة

حزب طالباني:عودة الحوار مع حزب بارزاني يسبقه شرط عدم التفرد في السلطة والإدارة المشتركة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ، حسن آلي، الاثنين، عن استعداد حزبه لحوار جدي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ، مشيرا إلى ضرورة أن يسبق ذلك 3 خطوات.وقال آلي، في حديث صحفي: إن “الاتحاد الوطني مستعد لحوار جدي مع الحزب الديمقراطي بعد عطلة رأس السنة، لإنهاء الخلافات بين الحزبين”.وأضاف، أن “الحوار يجب أن تسبقه خطوات جدية للعمل من قبل الحزب الديمقراطي بحيث تكون واضحة”، مبينا أن “من بين تلك الخطوات إنهاء التفرد بالسلطة، والإدارة المشتركة للإقليم، وضمان حقوق السليمانية”.وخلال الأسبوع الماضي، كشف مصدر سياسي مطلع، عن موافقة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على إجراء تغيير يشمل اكثر من 5 وزراء في حكومة الإقليم.وقال المصدر ، إن “التغيير الحكومي سيجري بعد عطلة رأس السنة، وسيشمل وزراء من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي”، مشيرا الى أن “من ضمن المشمولين بالتغييرات الحكومية وزير البيشمركة ووزير الثروات الطبيعية”.وأضاف، أن “بارزاني وافق أيضا على شغل المناصب التي تدار بالوكالة والتي من حصة الاتحاد الوطني من بينها مناصب في مجلس أمن الإقليم، ومناصب في الثروات الطبيعية وغيرها، على أن يقدم الاتحاد مرشحيه لتلك المناصب”، مؤكدا أن “هذه الاجراءات هي خطوة أولى لإنهاء الخلافات بين الحزبين”.

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