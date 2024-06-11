حزب طالباني:عودة برلمان الإقليم سينهي تفرد حكومة البارزاني

حزب طالباني:عودة برلمان الإقليم سينهي تفرد حكومة البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، أطرافا كرديا تحاول عرقلة إجراء انتخابات برلمان الإقليم وتسويفها بعد اشهر من تأجيلها.وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، في حديث  صحفي، إن “هناك أحزابا كرديا لا تتقبل ان تخسر مقاعدها في برلمان كردستان دون الاكتراث الى مصالح المواطنين”.وأضاف السورجي، ان “الأحزاب الكردية من بينها الديمقراطي يخشى من نتائج الانتخابات لاسباب تتعلق بها”.وأشار إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب إجراء الانتخابات بأسرع وقت من اجل عودة عمل برلمان الإقليم بعد تفرد الحكومة بجميع المفاصل في كردستان”.

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