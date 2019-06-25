حزب طالباني:فاروق أمين مرشحنا لوزارة العدل

حزب طالباني:فاروق أمين مرشحنا لوزارة العدل
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، ترشيحه لفاروق الشواني لمنصب وزير العدل، نافياً ان يكون الوزير مرشحاً من كتلة او حزب اخر غير الاتحاد.وقال النائب عن الاتحاد حسين نرمو، في تصريح  صحفي، ان “وزير العدل (فاروق الشواني) تم ترشيحه لهذا المنصب من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني”.واضاف نرمو، ان “الكثير من الخلافات حدثت بعد انتخاب (برهم صالح) رئيساً للجمهورية، الا ان هناك اتفاقاً حدث بين الاتحاد الوطني والديمقراطي على ان يكون منصب وزير العدل من نصيب الاتحاد ليتم وفقه اختيار (فاروق الشواني) لهذا المنصب”.وبين ان “اسم (فاروق الشواني) كان موجود على الرغم من الاعلان عن اسماء اخرى مرشحة لمنصب وزير العدل وابرزهم (رزكار محمد)، الا ان الاتفاق النهائي والقناعة كانت من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اختيار (فاروق الشواني) وترشيحه لمنصب وزير العدل”. 

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