حزب طالباني:قانون الأمن الغذائي استغفال للشعب

حزب طالباني:قانون الأمن الغذائي استغفال للشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي ، الأربعاء، أن قانون الأمن الغذائي هو محاولة لاستغفال المواطنين جراء الأزمة السياسية في البلاد.وقال فقي في حديث  صحفي، إنه “في ظل حالة الإنسداد السياسي التي يشهدها البلاد، فأنه من غير الممكن التوجه لإقرار قانون فيه مليارات الدولارات، والحكومة هي تصريف أعمال”.وأضاف أن “إصرار التحالف الثلاثي على إقرار هذا القانون يثير الشبهات، خاصة أنه يراد له أن يكون بديلا عن الموازنة، لذلك نحن نرفضه لأنه سيكون بوابة من بوابات الفساد واستغلال الوضع الحالي، وهذا الأمر غير ممكن”.وأبدت قوى سياسية وشعبية رفضها لإقرار قانون الأمن الغذائي الذي يصر عليه التحالف الثلاثي، وذلك بسبب شبهات الفساد التي تطال هذا القانون.

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