حزب طالباني:قدمنا مرشحنا لوزارة العدل دون موافقة حزب بارزاني

حزب طالباني:قدمنا مرشحنا لوزارة العدل دون موافقة حزب بارزاني
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ،االاثنين، استمرار الخلافات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول مرشح وزارة العدل، مشيرا إلى أن حزبه قدم مرشحا الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تسلم من الاتحاد الوطني اسم المرشح لوزارة العدل”، مبينا أن “الخلافات السياسية مع الحزب الديمقراطي مستمرة بشأن حقيبة العدل وكذلك تشكيل حكومة كردستان”.واشار السورجي إلى أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مخير بالأسماء المقدمة الا ان الاتحاد يأمل أن يحصل على استحقاقه الدستوري”.وكانت مقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني كشفت، السبت الماضي، عن قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بارسال كتاب رسمي الى البرلمان بترشيح اسمين لوزارتي العدل والتربية وبحسب اتفاق الكتل السياسية. 

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