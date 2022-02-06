حزب طالباني:قرار المحكمة الاتحادية برفض زيباري انتصارا لإرادة الشعب

حزب طالباني:قرار المحكمة الاتحادية برفض زيباري انتصارا لإرادة الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي، الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية هو انتصار لإرادة المواطن العراقي.وقال فتحي في حديث صحفي، إن “المواطن العراقي بجميع المحافظات عبر عن حالة الرفض الشعبي لتولي هوشيار زيباري بسبب ملفات الفساد التي عليه عندما شغل منصب وزارة المالية والخارجية أيضا”.وأضاف أن “القرار هو انتصار لإرادة القضاء العراقي رغم محاولات الضغط عليه، وهذا القرار هو السبيل للخروج من الأزمة الحالية”.وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ولائيا بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

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