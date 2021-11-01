حزب طالباني:قوى سياسية ترفض التعاون مع البيشمركة لسد الفراغات الأمنية

حزب طالباني:قوى سياسية ترفض التعاون مع البيشمركة لسد الفراغات الأمنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم ، أطرافا في كركوك بعرقلة سد الفراغ الأمني في المحافظة.وقال الاتحاد في بيان : “في ‏الوقت الذي تعرضت له قوات البيشمركة بمرتفعات زوركة ‏زراو ‏التابعة لناحية بردي ضمن محافظة كركوك الى هجوم لإرهابيي داعش، والذي استشهد ‏فيه مع شديد ‏الاسف اثنان من مقاتلي البيشمركة الابطال واصابة عدد اخر ‏بجروح، الا ان بعض ‏القوى والاطراف التركمانية والعربية العراقية ‏بدلا عن ادانة هذا العمل الارهابي‏، قامت بإصدار بيان بالضد ‏من قوات البيشمركة وقرار للقائد العام ‏للقوات المسلحة العراقية، تضمن الاعلان فيه ‏انها ضد تشكيل قوة مشتركة بين ‏البيشمركة والجيش العراقي”.وأضاف الاتحاد: رفضنا مبدأ الشراكة والتنسيق من اجل ‏حماية ارواح وممتلكات ‏المواطنين بجميع قومياتهم هو بحد ذاته يثبت ان تلك ‏السياسات لا تخدم ‏مكونات كركوك بل تخدم اجندات طائفية لا غير ويزعزع استقرار المجتمع المتآخي في كركوك”.ودعا الاتحاد، القائد العام للقوات المسلحة الى “الاسراع في سد ‏‏الفراغات الامنية بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي، كون ‏ارهابيي ‏داعش يستغلون هذه الفراغات ويشكلون تهديدا على ارواح  ‏وممتلكات ‏المواطنين وامن كركوك”، مشيرا الى ان “سد الثغرات والفراغ يتم بتشكيل قوة ‏مشتركة في تلك ‏الحدود لتعزيز الوضع الامني ووأد اوهام الارهابيين ‏في زعزعة امن واستقرار المحافظة وارعاب مواطنيها”.

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