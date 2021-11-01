حزب طالباني:قوى سياسية ترفض التعاون مع البيشمركة لسد الفراغات الأمنية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
بايدن:العالم يواجه تهديداً وجودياً بسبب التغير المناخي
إيران:سنفرض شروطنا في المفاوضات النووية وعلى أمريكا وباقي الدول “التنفيذ”
الجامعة العربية “قلقة” من تدهور العلاقات الخليجية اللبنانية
أبو الغيط:عودة سوريا للجامعة بالتوافق العربي خلال مؤتمر قمة الجزائر 2022
تدريبات أمريكية بحرينية في الخليج العربي
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الكاظمي:الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة
النزاهة:ضبط مخالفات بقيمة (16 )مليار دينار في عقد إنشاء محطة توليد كهربائية
أمانة مجلس الوزراء:تخصيص (7) مليار دينار لبناء المدينة الصناعية في الناصرية
أكثر من ( 3) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف الأحزاب المتنفذة خلال الشهر الماضي
السوداني:ليس من صلاحية حكومة الكاظمي المنتهية الصلاحية الدخول بتعاقدات استثمارية
-
- رياضية
- تحقيقات
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
-
- متابعات خاصة
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
-
- منوعات
- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
-
- اذاعة INN