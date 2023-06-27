حزب طالباني:كل الأحزاب الكردية “سعيدة” بإقرار الموازنة إلا حزب بارزاني

حزب طالباني:كل الأحزاب الكردية “سعيدة” بإقرار الموازنة إلا حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني غياث السورجي، اليوم الثلاثاء، تحقيق الانجاز الاهم للقوى الكردية من خلال تمرير الموازنة الاتحادية بعد ضمان حقوق المحافظات الكردية. وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان ” جميع القوى السياسية الكردية تحتفي بانجاز تمرير الموازنة كونه يضمن حقوق الشعب الكردي باستثناء الحزب الديمقراطي”. واضاف ان “بيع نفط كردستان كان يجري عبر الحزب الديمقراطي حصرا وهو امر انتهى مع  اقرار الموازنة”. واشار الى ان “ضمان حقوق كل محافظة كردية بمعزل عن اربيل كان ضروريا لانهاء سطوة الديمقراطي على مقدرات الاقليم وصرف الاموال بحسب المزاج السياسي للحزب”.

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