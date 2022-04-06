حزب طالباني:لاتفاوض مع حزب بارزاني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:لاتفاوض مع حزب بارزاني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحّب الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، بطرح المبادرات السياسية لحل الازمة والخروج من الانسداد السياسي، مؤكدا عدم وجود أي مبادرة للتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية.وقال مقرر كتلة الاتحاد، النائب كاروان يارويس، في حديث صحفي، إن “المشكلة السياسية القائمة لها شقان، الأول انتخاب رئيس الجمهورية، والآخر عدم اتفاق القوى الشيعية على اختيار مرشح رئاسة مجلس الوزراء”.وأشار إلى أن “هناك مبادرة طرحت من قبل الاطار التنسيقي للخروج من الانسداد السياسي، الا أننا لا نعرف محتواها”، مؤكدا أن “الاتحاد الوطني يرحب بجميع المبادرات لحل المشاكل السياسية والخروج من الانسداد السياسي”.وبين يارويس، أنه “لا توجد أي مبادرة لبدء المفاوضات السياسية بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية”.وتابع مقرر كتلة الاتحاد الوطني، أن “اي جلسة ستحدد من قبل رئاسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية لن يتم تحقيق النصاب القانوني لها، إلا بعد توصل القوى السياسية إلى اتفاق بشأن المرشحين لمنصبيّ رئاستيّ الجمهورية والوزراء”.

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