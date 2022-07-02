حزب طالباني:لايوجد أي تقارب مع حزب بارزاني حول المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:لايوجد أي تقارب مع حزب بارزاني حول المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , السبت , وجود تقارب كردي كردي بشان الاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية, مرجحا ذهاب الحزبين الكرديين الى مجلس النواب بمرشح واحد لكل منها .وقال السورجي في تصريح  صحفي , ان ” التصريحات التي تتناقلها وسائل الاعلام عن مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني او من قبل بعض القوى السياسية بشأن تقارب بين الحزبين الكرديين والاتفاق عن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية لاصحة لها ”وأضاف ان “الاجتماعات واللقاءات على مستوى المكتبين السياسيين غير موجودة ولاحتى على مستوى ادنى من القيادات تتعلق بفتح حوار او تفاهم بشأن مرئح رئاسة الجمهورية للان”.ورجح السورجي أن “يذهب الحزبان الكرديان الى مجلس النواب بمرشح واحد لكل منها وسيتم اختيار رئيس الجمهورية على ضوء الفضاء الوطني كما حصل في دورة 2014” .

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