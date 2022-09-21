حزب طالباني:لايوجد تفاهم مع حزب بارزاني حول توزيع المناصب

حزب طالباني:لايوجد تفاهم مع حزب بارزاني حول توزيع المناصب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، عدم وجود “مقايضات” بالمناصب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال القيادي في الاتحاد شيرزاد صمد في حديث صحفي، إن “الانسداد السياسي لا يزال مستمراً، لذلك لا صحة لأي أنباء حول التوصل إلى اتفاقات أو مقايضات بالمناصب مع الديمقراطي، مع غياب الرؤية حول انعقاد جلسات البرلمان”.وتابع صمد في حديثه ، أن “هناك ضبابية بشأن وصول الأطراف السياسية في البيت الشيعي إلى توافق وحلول، وهذا جميعها مرتبطة ببعضها البعض”. 

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