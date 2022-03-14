حزب طالباني:لايوجد تواصل مع حزب بارزاني بشأن رئاسة الجمهورية

حزب طالباني:لايوجد تواصل مع حزب بارزاني بشأن رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، أنه مع مبدأ التوافق والمشاركة في اتخاذ القرارات، موضحاً أن خطوط التواصل بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني معلقة إلى أشعار أخر.وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح  صحفي، آن “الاتحاد لا يطمح للانفراد بالسلطة وهو مع التوافق والمشاركة بما يخص منصب رئيس الجمهورية “، مشيراً إلى أن “ابوابه مفتوحة أمام الجميع ولن يدعو الحزب الديمقراطي الية او يقدم دعوة لأحد”.وأضاف انه “لا يوجد تواصل مع الحزب الديمقراطي إلى الان ولن تحدد اجتماعات او لقاءات قريبة بين الطرفين، والحزبين متمسكين بمرشحيهم”.ولفت إلى أن “الاتحاد يؤمن بالتوافقات والديمقراطية في اتخاذ القرارات المهمة”، مبيناً أن “التواصل بين الطرفين منقطع إلى شعار اخر”.

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