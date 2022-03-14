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الكاظمي يلتقي البارزاني بشأن القصف الإيراني على أربيل
حزب طالباني:لايوجد تواصل مع حزب بارزاني بشأن رئاسة الجمهورية
تحالف الفتح:الصدر عبارة عن “دولاب هواء” وشعاره”لاشرقية ولا غربية “قشمريات
مزاعم العصائب..وجود نشاط للموساد الإسرائيلي في أربيل
حزب بارزاني:مرشحنا لرئاسة الجمهورية “ريبر البارزاني” سيمر بأريحية
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الموارد المائية:تأييد دولي لموقف العراق المائي
الإطار التنسيقي:للحلبوسي “كروب من الشركات” تعمل في العراق وخارجه
حزب طالباني يهدد بالإنفصال عن الإقليم جراء فساد وسطوة حزب بارزاني
نائب:شركات العائلة البارزانية التي تعمل في الإقليم ووسط وجنوب العراق فاسدة
العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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