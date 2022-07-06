حزب طالباني:لا حوار مع حزب بارزاني حول حسم مرشح رئاسة الجمهورية

حزب طالباني:لا حوار مع حزب بارزاني حول حسم مرشح رئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الأربعاء، عدم وجود حوارت واتفاقات جديدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول مرشح رئاسة الجمهورية.وقال السورجي في تصريح صحفي، ان “الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي سيبدأن بأجراء إجتماعات ومناقشات مكثفة بعد عطلة عيد الاضحى المبارك للاتفاق والوصول الى حل بشأن مرشح رئاسة الجمهورية الدستورية”.واضاف، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني يحرص على حسم ملف رئاسة الجمهورية خلال اقرب وقت ممكن من اجل اكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية”.وتابع السورجي، ان “عدم توافق الاتحاد والديمقراطي على مرشح لرئاسة الجمهورية لا يمثل عائقاً امام تشكيل الحكومة”، مشيرا الى ان”الحزبين الكرديين يمكنهما تقديم مرشحيهم والتصويت على احدهم داخل قبة البرلمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *