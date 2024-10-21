حزب طالباني:لا يمكن لأي حزب كردي تشكيل الحكومة من قبله

حزب طالباني:لا يمكن لأي حزب كردي تشكيل الحكومة من قبله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الاثنين، ان انتخابات الاقليم لم تشهد حصول أي حزب على نصف عدد مقاعد البرلمان زائد واحد كي يذهب باتجاه تشكيل الحكومة بمفرده.وقال الشيخ رؤوف  في حديث صحفي، ان “مجمل الكتل السياسية في اقليم كردستان بما فيها الحزب الديمقراطي، لم تحصل اي منها على 50 مقعد زائد واحد، وبالتالي لا يمكن لاي كتلة ان تمضي بعملية تشكيل الحكومة لوحدها مطلقا”.واضاف ان “هناك حاجة لاجراء مفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من اجل رسم الخارطة السياسية الجديدة للإقليم للمضي بتشكيل الحكومة”.وبين ان “المباحثات والمفاوضات ستكون صعبة بين الأطراف السياسية الفائزة”، لافتا الى ان “الاتحاد الوطني يقع بالمرتبة الثانية بعد الديمقراطي لكن وضعه من حيث عدد المقاعد افضل من السابق بعد إجراء الانتخابات”. 

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