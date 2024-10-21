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ائتلاف النصر:مخاوف من استهداف المنشآت النفطية العراقية بسبب تورط الحشد باستهداف إسرائيل
نائب:التوافقات السياسية وراء تعطيل الدور الرقابي للبرلمان
حزب طالباني:لا يمكن لأي حزب كردي تشكيل الحكومة من قبله
ائتلاف المالكي يجدد المطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة
خبير اقتصادي:ارتفاع الدين الداخلي للحكومة إلى (80) تريليون دينار
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ائتلاف النصر:مخاوف من استهداف المنشآت النفطية العراقية بسبب تورط الحشد باستهداف إسرائيل
خبير اقتصادي:ارتفاع الدين الداخلي للحكومة إلى (80) تريليون دينار
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
خبير اقتصادي:ارتفاع قيمة الصادرات البرازيلية للعراق إلى أكثر من 16%
معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن أخرى
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اليوم ..منتخب الناشئين يتوجه إلى تايوان للمشاركة في التصفيات الآسيوية
الثلاثاء المقبل..إنطلاق الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم
مواجهة العراق والأردن في النصف الثاني من الشهر المقبل
مشاركة سيدات العراق لكرة الصالات في التصفيات الآسيوية
فوز الأردن وخسارة العراق يعيد ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن أخرى
تقرير أمريكي:العراق من أكثر البلدان تخلفا في الابتكار والتصنيع والبحث العلمي والتطوير
المالكي:سأقاتل إسرائيل حتى” الشهادة”!
العراق يوقع اتفاقية مع تركمانستان لتوريد( 20)مليون م3 يومياً من الغاز من خلال ” الانابيب الإيرانية”
نائب:كيف لحكومة فاسدة تكافح الفساد؟!
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- اذاعة INN