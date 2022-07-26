حزب طالباني:لن نتخلى عن مرشحنا (صالح) لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:لن نتخلى عن مرشحنا (صالح) لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان الاتحاد لم يطرح او يرشح اسماً غير برهم صالح لرئاسة الجمهورية، لافتا الى ان هناك اجتماعا سيعقد خلال الأيام المقبلة بين الاتحاد والديمقراطي بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية.وقال السورجي في حديث صحفي: ان “الاتحاد الوطني الكردستاني لم يطرح اسما اخر غير برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث لدى الاتحاد الإصرار الكبير على تمرير هذه الشخصية وعدم الذهاب الى أي اسم اخر، وبالتالي لاصحة لما يشاع في الاعلام عن الاتفاق على اسم اخر غير برهم”.وأضاف ان “الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي عقدا اجتماعات في الأيام الماضية ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق بين الحزبين حول رئاسة الجمهورية”.وبين ان “الحزبين سيعقدان في الأيام القليلة المقبلة اجتماع أخير قبل التوجه الى البرلمان من اجل التوصل لاتفاق حول منصب رئيس الجمهورية، حيث سيكون الاجتماع على مستوى المكتب السياسي للحزبين ومن المرجح ان يتم الذهاب الى بغداد من دون أي اتفاق ليكون الحسم داخل البرلمان”.

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