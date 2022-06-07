حزب طالباني:لن نتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لمرشحنا الوحيد برهم صالح

حزب طالباني:لن نتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لمرشحنا الوحيد برهم صالح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت النائب عن كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الثلاثاء، التأكيد على أن مرشح حزبها “الوحيد” لرئاسة الجمهورية هو “برهم صالح”.واقترحت منصور في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، أنْ “تُمزج جميع المبادرات وتُستخلص منها مبادرة وطنية واحدة، بمعنى أنْ تؤخذ كلّ المبادرات بنظر الاعتبار، مبادرة الإطار والتحالف الثلاثي والمستقلين وبالنهاية ستصبّ في صالح المواطن العراقي”. وأضافت أنَّ “أهداف كلِّ القوى السياسية في الساحة مشتركة مثل محاربة الفساد وتقديم الخدمات للمواطن والاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي، وهذا كله يؤثر في استقرار البلد، وبالتالي فلنعمل على أخذ النقاط المشتركة في المبادرات المطروحة، والنظر بالنقاط المختلف عليها”.وبيّنت أنَّ “للمستقلين تأثير في الساحة السياسية وهم أصحاب تجربة ولهم جماهيرهم ولديهم ثقل في الساحة السياسية”, مضيفة أنَّ “الاتحاد الوطني يعمل على جمع شمل كلّ القوى السياسية وهو على مسافة واحدة منها وما زال محافظاً على هذه المسافات بين الكتل”.وتابعت منصور أنَّ “الانسداد السياسي لا يكمن في الاتفاق السياسي على منصب رئيس الجمهورية وإنما لو حصل اتفاق على منصب رئيس الوزراء سيمرّ انتخاب رئيس الجمهورية بشكل سلس، وما زال مرشحنا الوحيد هو برهم صالح”.

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