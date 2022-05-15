حزب طالباني:لن نتنازل عن منصب رئيس الجمهورية

حزب طالباني:لن نتنازل عن منصب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، أن اجتماع اليوم مع الحزب الديمقراطي عقد لبحث العلاقة بين الحزبين ولمناقشة ملف اختيار رئاسة الجمهورية.وقالت القيادية في الاتحاد رابحة حمد في حديث صحفي، إن “اجتماع اليوم جاء لتحديد محاور العلاقة بين الحزبين وابرزها محور ملف رئاسة الجمهورية وتداعيات تشكيل الحكومة والانسداد السياسي”.واشارت الى ان “منصب رئاسة الجمهورية هو من حق الاتحاد الوطني، ولا يمكن لاي  جهة او حزب التدخل فيه، وان لم يتوصل الطرفين الى اتفاق فان سندخل يمرشحين رئاسيين كما حصل في ٢٠١٨”.

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