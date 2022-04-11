حزب طالباني:لن نتنازل عن منصب رئيس الجمهورية

حزب طالباني:لن نتنازل عن منصب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الإثنين، ما أسماه المساومة على منصب رئاسة الجمهورية لصالح الحزب الديمقراطي.وقال عضو الاتحاد الوطني فائق يزيدي في حديث صحفي، إن “منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق سياسي، ونرفض طلب التخلي عنه مقابل تسلمنا مجموعة مناصب أخرى”.وأضاف أن “رئاسة الجمهورية هي أعلى منصب للكرد في بغداد ويوازيها منصب رئاسة إقليم كردستان”.وأكد أنه “مادام الحزب الديمقراطي متمسك برئاسة الإقليم، فرئاسة الجمهورية هي استحقاقنا”.

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