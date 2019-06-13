حزب طالباني:لن نتنازل عن منصب محافظ كركوك

حزب طالباني:لن نتنازل عن منصب محافظ كركوك
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني هدايت طاهر، الخميس، ان حزبه لن يتنازل عن استحقاقه بمنصب محافظ كركوك.وقال طاهر في حديث  صحفي، اننا”قدمنا 9 اسماء للحزب الديمقراطي وقدمنا 3 اسماء لشخصيات مستقلة ومهنية ولا حجة للديمقراطي في رفض الاسماء المقدمة من قبلنا”.واضاف ان ” الاتحاد الوطني هو الاحق والاجدر بمنصب محافظ كركوك ولن نتجاوز على حقوق المكونات الاخرى وسنتشاور معهم ولكن نسعى للاتفاق الكردي الداخلي ومن ثم سنذهب لنتحاور مع العرب والتركمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *