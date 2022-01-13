حزب طالباني:لن نخضع لمناورات حزب بارزاني وبرهم صالح مرشحنا الأوحد

حزب طالباني:لن نخضع لمناورات حزب بارزاني وبرهم صالح مرشحنا الأوحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، ان موقفه الرسمي من ترشيح الحزب الديمقراطي لهوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية سيعلن خلال ساعات.وبين القيادي في الاتحاد محمود خوشناو، في حديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي حر في ترشيحه لاي شخصية”، موضحا أنه “لا تعليق في الوقت الراهن على ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية”.واضاف انه “ربما سيكون للاتحاد الوطني الكردستاني خلال الساعات القليلة المقبلة رأي بهذه المسألة وسيعلن بشكل رسمي”، لافتا الى انه “ربما ستبقى الاتفاقات السابقة بين الحزبين الكرديين على حالها من دون ان يؤثر عليها ترشيح زيباري لمنصب الرئيس”. 

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