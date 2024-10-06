حزب طالباني:لن نستخدم المدافع الأمريكية في الإقليم ضد القوات العراقية

حزب طالباني:لن نستخدم المدافع الأمريكية في الإقليم ضد القوات العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، موقف حزبه من تسليم المدافع الامريكية الهاوتزر الى قوات البيشمركة، لافتا الى ان حزبه والقوات التابعة له لن تستخدم هذه الاسلحة ضد القوى السياسية والاجهزة الامنية العراقية مطلقاً.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “وزارة البيشمركة كان من نصيبها مدافع الهاوتزر الامريكية وجزء من قوات حرس الاقليم التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، مؤكدا ان الحزب لن يقف ضد اي جهة عراقية سياسية او امنية او يستخدم هذه المدافع ضدها”.واضاف ان “هناك التزام من قبل الاتحاد بالقانون والدستور، وبقرارات وزارة الدفاع الاتحادية، اذ ان قوات البيشمركة هي جزء من المنظومة الدفاعية العراقية”.وبين ان “على جميع القوى ان لاتخشى الاتحاد الوطني نتيجة حصول البيشمركة على الاسلحة، بل يجب ان تكون الخشية من بعض الجهات الاخرى”. 

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