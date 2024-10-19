حزب طالباني:لن نسمح بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة من قبل حزب بارزاني

حزب طالباني:لن نسمح بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة من قبل حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، السبت، ان حكومة الاقليم المقبلة لن يشكلها حزب واحد بمفرده، لافتا الى ان الجميع في الاقليم ينتظر انتخابات نزيهة شفافة بإشراف مفوضية الانتخابات التابعة لبغداد.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان لن يشكلها حزب واحد بمفرده، وفي حال فوز الاتحاد الوطني بأغلبية المقاعد، فإنه سيشارك جميع الاحزاب الاخرى من اجل تشكيل الحكومة الجديدة”.واضاف ان “الجميع ينتظر نتائج الانتخابات التي من خلالها سيتبين للجميع من هي الجهة التي ستذهب باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، إذ مازال صعبا التكهن في مستقبل الوضع الذي سيعقب اعلان النتائج”.وبين ان “الظروف تغيرت بعد تدخل المحكمة الاتحادية العليا في ملف انتخابات الاقليم، اضافة الى ان المفوضية العليا للانتخابات في بغداد ستكون الجهة المشرفة على الاقتراع في الإقليم، وبالتالي فأن هذه العوامل جيدة جدا تؤكد نجاح العملية الانتخابية بكل شفافية”. 

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