حزب طالباني:لن نسمح بعودة مسرور البارزاني لرئاسة حكومة الإقليم

حزب طالباني:لن نسمح بعودة مسرور البارزاني لرئاسة حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي، الاحد، ان تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم سيكون معقدا جدا فيما أشار إلى ان مشاكل البيت الكردي وأزماته مع بغداد ازدادت مع حكومة مسرور بارزاني.وقال فتحي في تصريح  صحفي، ان “الاتحاد الوطني طرح شروطا على الديمقراطي من أجل تشكيل الحكومة وجميع هذه الشروط نابعة من معاناة الشارع الكردي”، مستدركا بالقول “على الديمقراطي الكردستاني الجنوح لهذه الشروط وإلا فلا حكومة تُشكل”.وأضاف، ان “تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم سيكون معقدا جدا حيث لا يمكن لأي حزب تشكيل هذه الحكومة دون التحالف فيما بينها ونرجح عرقلة هذا الملف لوقت طويل”.وبين، ان “هناك ملاحظات كثيرة ضد مسرور بارزاني والاتحاد لن يقبل بتسنمه المنصب مرة أخرى”، لافتا الى ان “مشاكل البيت الكردي وأزماته مع بغداد ازدادت مع حكومة الاخير”.وفي وقت سابق أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان والتي جرت بإشراقها.

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