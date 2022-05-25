حزب طالباني:لن نغادر الإطار التنسيقي

حزب طالباني:لن نغادر الإطار التنسيقي
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاربعاء ، استحالة ترك الاطار التنسيقي في حال التوافق مع الديمقراطي الكردستاني، مبينا ان الاتحاد ابلغ الديمقراطي بعدم امكانية تشكيل حكومة دون توافق وتنازل الجميع.وقال السورجي في تصريح  صحفي، إن “ما يجري من حديث بشأن عزم الاتحاد الوطني الكردستاني التخلي عن تحالفه مع الاطار التنسيقي والذهاب مع التحالف الثلاثي امر مستحيل الحدودث سيما في الوقت الراهن”.واضاف ان “اجتماع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني برئيس الاتحاد بافل طالباني انتهى بالاتفاق على تخفيض حدة التوتر بين الطرفين وانهاء الخلافات الاسياسية عبر التفاوض واغلاق ابواب الفتنة”.واشار السورجي الى ان “الاتحاد ابلغ الديمقراطي باستحالة قدرته على تمرير رئيس الجمهورية دون التوافق معه وتقديم التنازلات بين الاطراف السياسية للمضي في تشكيل حكومة توافقية”.

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